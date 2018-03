Omicidio Ponte Vespucci: gruppo senegalesi blocca carreggiata ponte

Un gruppo di circa venti uomini di origini senegalesi ha occupato una carreggiata del luogo dell’omicidio di questa mattina in segno di protesta: resteranno “finchè serve”. La Cgil espirme solidarietà alla comunità senegalese.

Una ventina di senegalesi sta bloccando una carreggiata del ponte Vespucci di Firenze dove stamani è stato ucciso un loro connazionale con colpi d’arma da fuoco sparati da un italiano. I senegalesi si sono radunati proprio per esprimere la loro rabbia per l’accaduto, così dicono, e rimarranno “finchè serve”.

Il ponte, che era stato riaperto dopo la rimozione della salma, è stato di nuovo isolato dalle forze dell’ordine anche nella carreggiata che in teoria viene lasciata percorribile. Alla spicciolata stanno arrivando altri senegalesi per unirsi alla protesta. Non esiste, almeno all’apparenza, un referente di questo gruppo. Personale delle forze dell’ordine sta colloquiando con alcuni di loro per capire quali siano le loro intenzioni.

“Esprimiamo profonda solidarietà e vicinanza agli amici e alla famiglia della vittima e a tutta la comunità senegalese, colpita ancora una volta da un delitto efferato. In attesa dei risconti degli inquirenti, siamo sgomenti di fronte a un episodio come quello di oggi che rivela tante delle fragilità e difficoltà della nostra società, e che deve interrogare ognuno di noi e tutta la società civile”. Così la Cgil sugli eventi di Ponte Vespucci.

[Notizia in aggiornamento]