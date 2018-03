Omicidio Idy, Di Giorgi (PD): “Presenterò disegno di legge su nuova regolamentazione uso armi”

“La tragica perdita di una vita per mano di una persona armata che ha agito in modo criminale e irresponsabile deve richiamare la nostra attenzione e le nostre coscienze sulla pericolosità di questi strumenti per la collettività e la sicurezza pubblica. Strumenti di morte che devono trovare una regolamentazione più stringente nella concessione delle autorizzazioni e del conseguente uso”, ha dichiarato la Di Giorgi.

“Pensare che una persona si possa alzare una mattina e, a prescindere dai suoi intenti autolesionisti o assassini, possa girare per strada, tra le persone, tra di noi, con una pistola in mano, espone tutti noi ad una condizione di vulnerabilità – ha proseguito la neo eletta al parlamento – e ad una percezione di insicurezza che richiede un intervento dello Stato come garante della nostra tutela. Per questo, appena le Camere si insedieranno e entreranno nella loro fase operativa, mi impegno a presentare un testo che riveda la legislazione in materia di autorizzazione ed uso delle armi nel nostro Paese.