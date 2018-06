Omaggio a Jean-Michel Basquiat a trent’anni dalla sua scomparsa

Lo Schermo dell’arte, per Secret Florence presenta Omaggio a Jean-Michel Basquiat due film sull‘artista a trent’anni dalla sua scomparsa. Downtown 81 di Edo Bertoglio e Boom for Real: the Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat di Sara Driver. Martedì 12 giugno 2018 ore 21.00 Firenze, Cinema La Compagnia

Martedì 12 giugno al Cinema La Compagnia saranno presentati, a trent’anni dalla sua scomparsa, due film sul celebre writer newyorchese, che ha trovato proprio nelle strade della sua città le ispirazioni per la sua arte.

Alle 21.00 la favola postmoderna Downtown 81, girata tra il 1980 e il 1981 da Edo Bertoglio tra le strade e i locali underground di New York, che racconta tra fiction e documentario una giornata del giovane Basquiat, che interpreta sé stesso.

A seguire l’anteprima del documentario Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat, appena uscito negli Stati Uniti, in cui la regista Sara Driver ricostruisce con interviste a protagonisti del tempo e materiali d’archivio gli esordi del giovane Basquiat, destinato a conquistarsi un posto tra i maggiori protagonisti dell’arte del XX secolo.

Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat di Sara Driver (Stati Uniti, 2017, 78’)

Jean-Michel Basquiat fa la sua comparsa sulla scena artistica della downtown di New York alla fine degli anni Settanta. Scappato dalla casa familiare di Brooklyn nel 1975, all’età di 15 anni, conduce una vita da vagabondo trovando rifugio da amici e amanti, a cui ricambia l’ospitalità trasformando gli oggetti domestici in opere d’arte. Il film mostra la relazione tra l’allora nascente cultura dei graffiti, delle tag e dei disegni sui vagoni della metropolitana, e le prime opere del writer Basquiat, che con lo pseudonimo SAMO scriveva sui muri stravaganti poesie, raccontata, fra gli altri, dal regista Jim Jarmusch e dal rapper Fab Five Freddy, che insieme ai muralist Lee Quiñones e Al Diaz, aiutò a rendere celebre la tag SAMO, prima che lo stesso Basquiat la reclamasse come sua. Nel film si mostra Basquiat quasi come un’entità aliena comparsa dal nulla in mezzo al Lower East Side, determinata a dire la sua in ogni campo artistico, dalla pittura alla musica, fino alla moda. Una figura destinata a cambiare per sempre il volto della città e a conquistarsi un posto tra i grandi artisti americani del ventesimo secolo.

Ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti

prenotazioni: [email protected]

Lo schermo dell’arte Film Festival per Secret Florence 2018

Omaggio a Jean-Michel Basquiat

Martedì 12 giugno 2018, ore 21.00

Firenze, Cinema La Compagnia