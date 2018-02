Oltrarno: Nardella appoggia petizione farmacia San Felice

Dario Nardella appoggia la petizione dei residenti dell’Oltrarno di Firenze a favore della permanenza della storica Farmacia di San Felice, aperta dal 1810, a due passi da piazza Pitti.

“Aderite alla petizione – ha scritto su Facebook il sindaco di Firenze – andando a firmare

direttamente nella farmacia. Dobbiamo tenere alta l’attenzione perché questa è una battaglia di tutti noi, per il bene delle nostre città e delle nostre tradizioni”.

I proprietari dell’immobile hanno comunicato alla famiglia Pacenti l”intenzione di non rinnovare il contratto d’affitto dei locali dove si trova la storica attività. “Confidiamo nella

ragionevolezza della proprietà – scrive Nardella – e possiamo comunque fare qualcosa come Comune, grazie al nostro regolamento Unesco, che ha avuto l’ok dal Tribunale amministrativo e che ci consentirà di mettere un vincolo di destinazione all’attività

commerciale storica. Ma ci serve anche il sostegno di tutti, dei fiorentini e di chi ama Firenze. Se vinciamo insieme questa battaglia potremo creare un precedente che servirà anche per chiusure di altre botteghe storiche in futuro”.