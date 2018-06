Oggi si vota in 21 Comuni Toscani

Sono 21 i Comuni Toscani che andranno al voto oggi, domenica 10 giugno, per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali.

Tra i Comuni Toscani che chiamano alle urne i propri cittadini ci sono anche tre capoluoghi: Pisa, Massa e Siena, i seggi sono aperti dalle 7:00 alle 23:00 e lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

L’eventuale ballottaggio (per i Comuni oltre i 15mila abitanti) si terrà il 24 giugno: si tratta del 7,7 del totale dei Comuni della regione, che sono 274; dei 21 Comuni toscani, 6 sono sopra i 15mila abitanti (di cui 3 capoluoghi di provincia) e 21 sotto.

Comuni Toscani in cui si va al voto

Capoluoghi: Massa, Pisa, Siena

Sopra i 15mila abitanti: Campi Bisenzio (FI), Pescia (PT), Pietrasanta (LU)

In provincia di Arezzo: Capolona, Caprese Michelangelo, Laterina Pergine

In provincia di Firenze: Impruneta, Marradi

In provincia di Grosseto: Gavorrano, Magliano in Toscana, Semproniano, Monte Argentario In provincia di Livorno: Capraia, Rio

In provincia di Pistoia: Ponte Buggianese

In provincia di Prato: Poggio a Caiano

In provincia di Pisa: Montecatini Val di Cecina, Santa Maria a Monte

Saranno le prime elezioni per Laterina Pergine Valdarno e Rio, i due nuovi Comuni istituiti nel 2018 in Toscana dopo le fusioni.

Le consultazioni amministrative 2018 riguardano in tutto 760 comuni italiani.

Anche il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato per il 10 giugno, mentre in Trentino-Alto Adige gli elettori sono andati al voto il 27 maggio 2018. In Valle d’Aosta hanno votato il 20 maggio e in Friuli Venezia Giulia lo scorso 29 aprile.

Sul totale dei comuni si contano: 109 comuni “superiori”, cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 651 “inferiori”; 20 capoluoghi di provincia.

I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale.