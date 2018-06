Nuovo mercato antiquario a Firenze, progetto da 1 milione

La giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico di Firenze Cecilia Del Re, ha dato il via libera al progetto esecutivo delle nuove strutture.

Un milione di euro per realizzare il nuovo mercato antiquario coperto di piazza Annigoni in centro a Firenze. Il progetto prevede la realizzazione di 27 box, più uno per servizi igienici. Le strutture saranno disposte su due file di 14 elementi, con lo spazio centrale parzialmente coperto da una struttura leggera in acciaio e policarbonato in modo da configurare una vera ‘strada coperta dell’antiquariato’.

I box occuperanno solo il 50% della superficie di piazza Annigoni, lasciando libera la parte davanti al futuro ingresso della facoltà di architettura anche per eventi, mostre e manifestazioni. Per garantire la sicurezza nelle ore notturne sono previsti cancelli di chiusura della strada coperta.

“Un progetto funzionale che dà vita ad un vero e proprio mercato coperto dedicato all’antiquariato – ha detto l’assessore Del Re -. Un investimento da un milione di euro per dare una ‘casa’ moderna e accogliente al mercato delle Pulci nel quadro di una complessiva riqualificazione della zona e delle sue aree Mercatali”.