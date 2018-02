Numeri record per Biblioteca Comunale Impruneta

Impruneta, in provincia di Firenze, sono nuovamente numeri da record quelli fatti registrare dalla Biblioteca Comunale, nel 2017 infatti, si sono avuti più eventi e più presenze rispetto al 2016.

Per quanto riguarda le iniziative, il 2017 ha visto la biblioteca organizzare 14 animazioni per bambini, 3 delle quali gratuite, 14 presentazioni di libri e 15 incontri con esperti, 4 visite guidate delle scuole, 6 iniziative di alfabetizzazione informatica, 2 mostre, e 2 premi letterari.

Quelle che hanno avuto più seguito sono state le letture animate per bambini, i tutoraggi di alfabetizzazione informatica-informativa e gli incontri con gli esperti.

Sempre del 2017 sono l’iniziativa “Un’Estate tutta da leggere”, rivolta ai ragazzi scuole medie per le letture durante il periodo estivo, che ha coinvolto 5 classi, e gli incontri dei circoli di lettura attivi in biblioteca due volte la settimana, da ottobre a maggio per quello tenuto dal prof. Cristofolini e una volta al mese per quello organizzato dall’Associazione Paolieri.

Inoltre, lo scorso anno si è consolidata l’apertura al pubblico del sabato pomeriggio ed è stata attivata la pagina Facebook della Biblioteca.

“La Biblioteca comunale è sempre più un nostro fiore all’occhiello – dicono il sindaco e l’assessora alle politiche formative e del welfare -. I numeri e i dati parlano chiaro. E la cosa bella di un servizio come questo è che proprio numeri e dati, apparentemente freddi e puramente matematici, danno il senso invece della cultura, della promozione della lettura, dell’intraprendenza organizzativa e propositiva che essi rappresentano.

La biblioteca di Impruneta è sempre più uno spazio e un servizio di comunità: e questo grazie all’ampliamento dell’orario al pubblico, all’apertura di una pagina Facebook che dà una nuova finestra e un ulteriore momento di scambio e di feedback con i frequentatori e grazie anche e soprattutto al lavoro appassionato e competente dei suoi operatori, che ringraziamo di cuore”.

La Biblioteca comunale si trova in piazza Buondelmonti 19/20, a Impruneta (Firenze), tel. 055 2036404, https://www.facebook.com/BibliotecaImpruneta/

Orario di apertura: lunedì 9-13, martedì 14-19, mercoledì, giovedì, venerdì 9-13; 14-19, sabato 9-13 e 14-19.