Secondo appuntamento con Note tra i libri – Il Cherubini suona in Biblioteca, rassegna organizzata da Conservatorio Cherubini di Firenze e Biblioteca Marucelliana al fine di valorizzare le sinergie fra importanti istituzioni pubbliche. Venerdì 16 marzo alle 17:30 pomeriggio dedicato a “La melodia dell’anima”

Un percorso a cavallo tra spiritualità e musica attraverso vere proprie preghiere con brani di Bach, Ravel, Debussy e Schumann (“Agnus Dei”, “Kaddisch”, “Requiem”), per arrivare a considerazioni sulla presenza di uno spirito che anima tutta la natura culminando nell’”Infinito” di Leopardi, con la musica di Mario Castelnuovo-Tedesco, compositore fiorentino che morì proprio il 16 marzo di 50 anni fa (ingresso libero).

Venerdì 16 marzo 2018:

LA MELODIA DELL’ANIMA: SPIRITUALITA’ IN MUSICA DA BACH A CASTELNUOVO-TEDESCO

Musiche di J. S. Bach, C. Debussy, M. Ravel, R. Schumann, M. Castelnuovo-Tedesco

Magdalena Urbanowicz mezzosoprano; Sara Palumbo pianoforte

Classe di musica vocale da camera del prof. Leonardo De Lisi

Scenario della manifestazione sarà il suggestivo salone di lettura della Marucelliana, biblioteca aperta al pubblico nel 1752 e dotata di importanti collezioni sia antiche che moderne. Nata per volontà dell’abate Francesco Marucelli, dal quale prende il nome, è il frutto della donazione della sua ricca “libreria” personale, che in sede testamentaria fu lasciata insieme ad una rendita per l’edificazione di un apposito edificio a Firenze con lo scopo di facilitare nello studio anche chi non aveva i mezzi per possedere una biblioteca personale. Oggi la Marucelliana, organo periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è una delle più importanti biblioteche pubbliche di Firenze.

