Network Sonoro: tra jazz, canzone d’autore, musica elettronica, art rock e grandi orchestre, giovani talenti e grandi protagonisti italiani ed internazionali.

Al via la nuova stagione di Network Sonoro, ideato e realizzato da Musicus Concentus e Music Pool e sostenuto dalla Regione Toscana. Un programma che include 13 diversi progetti associati e che coinvolge 40 enti e associazioni e 16 comuni, con un calendario di 100 concerti in tutta la Toscana.

Nel calendario del Musicus Concentus spicca lo spettacolo Sfueâi di Elsa Martin e Stefano Battaglia, omaggio in musica a poeti del Friuli contemporaneo quali Pier Paolo Pasolini, Pierluigi Cappello e Federico Tavan previsto per venerdì 2 febbraio in Sala Vanni ed inserito nel calendario di Metastasio Jazz (Firenze, ore 21.15 – ingresso 13/20 €). Degno di nota è anche il concerto di Sam Amidon con i Guano Padano previsto per sabato 10 febbraio sempre in Sala Vanni: da una parte uno dei più stimati artisti folk contemporanei, dall’altra il trio formato da Alessandro “Asso” Stefana alle chitarre (PJ Harvey, Vinicio Capossela), Zeno De Rossi alla batteria (Vinicio Capossela) e dal bassista Danilo Gallo (Firenze, ore 21.15 – ingresso 13/20 €). Venerdì 16 febbraio arriva Fire!, il supergruppo svedese che smonta le tradizioni classiche, inserendo nuove sfumature di suoni e soprattutto freschi approcci alla musica improvvisata (Sala Vanni – Firenze ingresso 13/20 €).

Sabato 24 febbraio la collaborazione con il club The Cage di Livorno vede protagonisti i Pinguini Tattici Nucleari, band dai tratti palesemente ironici e irriverenti. Venerdì 2 marzo spazio a O.N.G “Crash”: il nuovo progetto musicale di Gabriele Mitelli che vedrà la partecipazione sul palco di Ken Vandermark, sassofonista, clarinettista e compositore tra i più attivi protagonisti della musica improvvisata internazionale (Sala Vanni – Firenze, ore 21.15 – ingresso 13/20 €).

Sabato 3 marzo sulle orme di Nils Frahm il concerto del multi-strumentista e cantante americano Peter Broderick (Sala Vanni – Firenze, ore 21.15 – ingresso 13/20 €) mentre venerdì 9 marzo presso La Compagnia l’esclusivo concerto di Byetone: fondatore insieme a Frank Bretschneider e Carsten Nicolai (Alva Noto) dell’etichetta Raster-Noton, Byetone è uno dei nomi di spicco nel panorama elettronico internazionale (Firenze, ore 21:15 – ingresso 13/20 €).

Nel mese di marzo torniamo a Livorno per due concerti: quello dell’Istituto Italiano di Cumbia in versione “All Stars” previsto per sabato 10 marzo e quello di Ghemon previsto per sabato 17 marzo, rapper dallo stile personalissimo caratterizzato da temi profondi e rime molto curate (The Cage – Livorno, ore 22 – ingresso 10 € + d.p per il concerto del 10 marzo, 12 € + d.p per quello del 17 marzo). Concerto inserito nel programma di Metastasio Jazz.

Venerdì 16 marzo a Firenze in Sala Vanni arriva il concerto di Lino “capra” Vaccina con il suggestivo album Metafisiche del Suono per pianoforte, mentre venerdì 23 marzo sarà il Simone Graziano e Naomi Berril duo a scaldare il pubblico del Musicus. Chiudono questa prima parte del calendario in Sala Vanni i Die Angel, duo composto dal finlandese Ilpo Väisänen (già Pan Sonic) ed il tedesco Dirk Dresselhaus (venerdì 6 aprile), il progetto Jazz Prime insieme a Music Pool dedicato ai giovani talenti del jazz (20/21 aprile) e il concerto della giovane cantautrice e producer australiana Carla dal Forno (venerdì 27 aprile).

Prosegue il percorso di Music Pool con le sue collaborazioni in tutta la Toscana e con le eccellenze della musica italiana ed internazionale: l’alfiere del funky-jazz Maceo Parker sarà a Vicchio al Teatro Giotto giovedì 22 marzo, la leggendaria Sun Ra Arkestra a Pisa giovedì 29 marzo (Teatro Verdi – ore 21.15), Enrico Rava a Castelfiorentino sabato 10 febbraio (Teatro del Popolo), la giovane rivelazione Cory Henry (dopo il successo di Snarky Puppy) a Pisa giovedì 26 aprile (Teatro Lumiere), i Funk Off con Simone Cristicchi ad Empoli giovedì 22 febbraio (Teatro La Perla – ore 21:15), il violoncello di Ernst Rejseger a Sesto Fiorentino sabato 3 marzo (Teatro della Limonaia – ore 21:15), passando per la Napoli Centrale di James Senese a Poggibonsi giovedì 18 aprile ed a Pisa venerdì 19 aprile (Teatro Lumiere – ore 21.15).

La nuova edizione di Sesto Jazz sarà indirizzata ai giovani talenti (abbiamo già visto Ben Wendel e Joe Sanders), in programma il trio di Chris Speed (giovedì 1 marzo – Teatro della Limonaia), Pisa Jazz conferma la sua lunga “tenitura” con Julian Lage, Antonello Salis, Ballake Sissoko (domenica 11 febbraio – Teatro S. Andrea – ore 21.30), Gonzalo Rubalcaba (mercoledì 21 marzo – Teatro Verdi), Ivan Mazuze (domenica 18 marzo – Teatro S. Andrea – ore 21.30) e l’edizione 2018 del Fonterossa Day di Silvia Bolognesi (domenica 15 aprile – Teatro S. Andrea – dalle ore 17:30), a Vicchio ancora un week end a tutto jazz presso il Teatro Giotto alle ore 21,15 (con Aires Tango – sabato 24 marzo, Jelly Factory – venerdi 23 marzo, “Io John Coltrane” – domenica 25 marzo con Fondazione Toscana Spettacolo.

A Marcialla il delizioso Teatro Margherita ospiterà tre concerti, Peppe Servillo in trio (sabato 10 marzo ), Antonello Salis con Riccardo Fassi e Gabriele Mirabassi (sabato 17 febbraio – ore 21.30), Scott Hamilton (sabato 7 aprile – ore 21.30).

Per Empoli Jazz anche il poetico duo di Uri Caine, Dave Douglas a Castelfiorentino (domenica 4 marzo – Teatro del Popolo – ore 21:.00), “Io John Coltrane” (produzione Music Pool) a Montelupo Fiorentino (venerdì 6 aprile – Cinema Teatro Mignon – ore 21:15) e Danilo Rea. Assai ricco il cartellone fiorentino, aperto dal carismatico Omar Sosa (sabato 3 febbraio – Sala Vanni – ore 21.15), seguito dal nuovo concerto di Goran Bregovic (lunedì 5 febbraio – Obihall – ore 21.00), dalle musiche popolari europee della Barcellona Gipsy Balkan Orchestra (domenica 25 febbraio – Sala Vanni), dalla giovane vocalist rivelazione (fuori programma) Camille Bertault (mercoledì 28 marzo – Spazio Alfieri – ore 21:15) per chiudere (venerdì 4 maggio – Stazione Leopolda – ore 21:) con il batterista compositore Marc Guiliana, in collaborazione con Fabbrica Europa. E’ infine dedicato a Joni Mitchell il concerto del quintetto della giovanissima Giulia Galliani a Poggibonsi (martedì 8 maggio – Teatro Politeama).

Ancora in definizione i programmi di Primavera jazz (a Massa), di Girone Jazz e di International Jazz Day (30 aprile e 1 maggio), mentre è in partenza il nuovo progetto Salotto Jazz (insieme al Conservatorio di Firenze) con la partecipazione di Ferruccio Spinetti (5 aprile) e Enrico Pieranunzi (19 maggio) ed una edizione di Scrittori in Jazz (con Alessandro Agostinelli, Pino Ninfa, Domenico Manzione).