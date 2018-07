Firenze, “Nessun bambino in lista d’attesa nelle scuole dell’infanzia – lo ha detto la vicesindaca di Firenze Cristina Giachi, aggiungendo che – per i nidi la graduatoria vera sarà a settembre”.

“La scuola dell’infanzia di Firenze non prevede alcun bambino in lista d’attesa. Tutti hanno trovato posto e le famiglie lo sanno già da maggio. Per quanto riguarda gli asili nido, semmai si volesse alludere a quelli, è inutile creare allarmismo o confusione: le graduatorie sono ancora provvisorie e non tengono conto delle rinunce, degli inserimenti in corso d’anno e dell’assegnazione dei buoni servizio”.

Le affermazione della vicesindaca ed assessora all’istruzione Cristina Giachi arrivano in risposta alla consigliera del M5S Arianna Xekalos che chiedeva all’amministrazionje comunale: ” Nidi comunali, L’accesso è garantito veramente a tutti? In questi giorni sono tante le mamme che ci hanno segnalato di essere in grave difficoltà, perché i propri figli sono rimasti in lista d’attesa. Sono sempre di più, ogni anno, le famiglie che si trovano a rimanere in lista d’attesta. Si parla di moltissimi bambini. Cosa fa l’Amministrazione comunale? Se la domanda cresce è necessario aumentare l’offerta dei servizi educativi”.

“Le graduatorie dei nidi – ha continuato Giachi – funzionano così da sempre e le famiglie lo sanno. Le liste di attesa sono in decrescita continua. I numeri reali di chi è rimasto fuori li potremo sapere solo a settembre. Non si capisce quindi perché la consigliera faccia confusione e non dia informazioni corrette. Mi verrebbe da chiederle dove è stata in questi quattro anni tutte le volte che abbiamo parlato di scuola in consiglio comunale se ancora non distingue l’asilo nido dalla scuola dell’infanzia”.