Neonata perde la vita, procura Prato apre inchiesta

La procura di Prato ha aperto un’inchiesta per la morte di una neonata durante il parto in ospedale. È accaduto nella notte fra il 19 e il 20 febbraio presso l’Ospedale Santo Stefano di Prato, in zona Maliseti. La bambina avrebbe perso la vita durante le procedure ostretiche.

