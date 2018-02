Nasce a Firenze Centro Studi Avanzati per la Fisica teorica

E’ stato inaugurato oggi a Firenze, in occasione della nascita di Galileo Galilei, il 15 febbraio 1564, il Centro Nazionale di Studi Avanzati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il nuovo istituto nasce dal Galileo Galilei Institute (GGI), istituto d’eccellenza per l’alta formazione in Fisica teorica, in partnership con l’Università di Firenze.

L’evento è stato festeggiato con una cerimonia nella sede dell’istituto Galileo Galilei di Arcetri, vicino Firenze, che ogni anno ospita centinaia di scienziati provenienti da tutto il mondo. Alla cerimonia hanno partecipato esponenti della comunità scientifica e delle istituzioni.

“La trasformazione del GGI in Centro Nazionale di Studi Avanzati – ha sottolineato Daniele Dominici, Direttore del GGI – è il riconoscimento del ruolo di riferimento e di impulso che il centro in questi primi dodici anni di attività ha svolto per la comunità internazionale di fisica teorica”. Luigi Dei, rettore dell’Università di Firenze ha sottolineato l’importanza della partnership per la suo ateneo: “Promuovere l’alta formazione per la ricerca e il confronto fra studiosi di tutto il mondo è una delle priorità dell’Università di Firenze.

Partecipando all’evoluzione del GGI l’Ateneo fiorentino prosegue il suo impegno” . Il GGI è il primo istituto europeo dedicato alla fisica teorica delle interazioni fondamentali ed è stato fondato con lo scopo di organizzare e ospitare workshop di livello avanzato. Nato per iniziativa di Giuseppe Marchesini e di altri fisici teorici e realizzato grazie alla collaborazione tra l’Infn e l’Università di Firenze, dal 2006 il GGI ha ospitato oltre 5000 scienziati provenienti da ogni parte del mondo.

Con il Centro Nazionale GGI viene inoltre istituita la “Medaglia Galileo”, premio che sarà assegnato per la prima volta nel 2019 a ricercatori che hanno dato contributi particolarmente rilevanti al progresso della ricerca in Fisica teorica.