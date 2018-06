Nardella su Governo: “Inizio più incerto e faticoso mai visto finora”

“E’ evidente che questo governo ha un’anima ideologica leghista e di destra estrema”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella, parlando con i giornalisti del nuovo esecutivo a margine di una iniziativa in città.

“E’ stato l’inizio più incerto, faticoso e complicato mai visto finora – ha aggiunto – e del governo finora sappiamo poco. Si conferma il dato di un esecutivo guidato da un presidente del Consiglio in pectore non eletto dai cittadini. Per il resto non possiamo che aspettare le prime azioni, i primi fatti, per dare valutazioni sensate che ci consentano anche di fare proposte alternative”. Il sindaco Nardella ha poi “rinnovato l’in bocca al lupo al primo ministro Giuseppe Conte: glielo avevo già rivolto in quella che poi era stata una falsa partenza – ha detto – Ora è la volta buona per lui. Fa piacere che sia una personalità che viene da Firenze, tra l’altro dallo stesso settore in cui mi sono formato e ho lavorato anche io. Per il resto giudicheremo sui fatti”.