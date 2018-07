Nardella: completiamo sgombero campo abusivo

Nardella: “Entro domani via accampamento davanti al Poderaccio”, sgombero del campo abusivo per la tutela della legalità.

“Tra oggi e domani completiamo con la polizia municipale lo smantellamento dell’accampamento abusivo in area privata di fronte al campo del Poderaccio”. Lo scrive su facebook il sindaco di Firenze Dario Nardella.

“Nei giorni scorsi sono stati mandati via tutti gli occupanti con l’efficace collaborazione delle forze dell’ordine” aggiunge, “L’area sarà contestualmente messa in sicurezza dal proprietario”.

“Attività di sgombero che non rallentano ma anzi accellerano perchè per noi il ripristino della legalità e la sua tutela è un aspetto centrale che riguarda tutte le fascie della popolazione e rappresenta un modo per prendersi cura della città”, conclude il sindaco “Un altro intervento concreto su legalità e antidegrado. Andiamo avanti con il nostro piano contro le occupazioni abusive”.