Nardella, aspetto chiarimento dalla Fiorentina su nuovo stadio

Il sindaco: “non è più il tempo delle polemiche: sia il tempo dei fatti e della chiarezza. A questo punto aspetto un chiarimento con la proprietà della Fiorentina. Solo così si può andare avanti” .

Nardella lo ha detto oggi, parlando a Lady Radio, il sindaco di Firenze in merito all’ipotesi di una nuova proroga per la presentazione del progetto definitivo del nuovo stadio da parte della Fiorentina, implicitamente ventilata ieri dal patron viola Andrea Della Valle. “Nella lettera che Fiorentina ci ha inviato a novembre 2017 si chiedevano sei mesi dalla adozione della variante di Castello” come proroga per la presentazione del progetto, ha ricordato Nardella. “Noi abbiamo esattamente colto le richieste della Fiorentina, rigo per rigo. Queste sono cose scritte. E sono i fatti: noi abbiamo fatto tutto quello che ci eravamo proposti di fare e abbiamo mantenuto l’impegno che avevamo preso con la società”.