Nada in concerto a Pistoia giovedì 28 giugno

Intervista a Nada a cura di Giustina Terenzi in occasione del concerto di giovedì 28 giugno alla Fortezza Santa Barbara all’interno della rassegna “Pistoia Teatro Festival”

In collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Nada– in un programma esclusivo per l’estate 2018 – ripercorre il percorso musicale già tracciato con il progetto musicale Nada trio, nato nel 1994 con Fausto Mesolella e Ferruccio Spinetti, qui accompagnata dal talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese Andrea Mucciarelli. Non solo Amore disperato e Ma che freddo fa, ma anche brani come Senza un perché (presente nella colonna sonora della serie tv The Young Pope), classici della tradizione popolare e un doveroso omaggio a Piero Ciampi.

INFO: Inizio concerto ore 21.30 FORTEZZA SANTA BARBARA, PISTOIA (In caso di pioggia il concerto si terrà al Teatro Manzoni) giovedì, 28 giugno 2018 Posto unico non numerato 15,00 euro

PISTOIATEATROFESTIVAL

ASCOLTA L’INTERVISTA ALLA CANTAUTRICE LIVORNESE A CURA DI GIUSTINA TERENZI