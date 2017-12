Musica elettronica per l’Ospedale pediatrico Meyer

Sei Dj di Firenze Sud uniti per la solidarietà nella serata firmata Autentica. In consolle Herva, Dukwa (live), Hertz Collision, Scihari, Dunk (live) e Juniah P. Tutto il ricavato sarà devoluto al reparto di neuro-oncologia del Meyer in ricordo di Cecilia Cardinali. La serata all’insegna dell’elettronica di qualità è in programma lunedì 25 dicembre 2017 alla Casa del Popolo di Grassina.

In consolle si alterneranno sei Dj, tutti rigorosamente provenienti da Firenze Sud ma già conosciuti sulla scena internazionale e tutti uniti per la buona causa. Un programma ricco, tra djset e live, tra sperimentazioni sonore e suggestioni visive, che si distanzia dall’abituale proposta di Autentica , più orientata sulle sonorità “black”, per dare spazio all’elettronica di livello: il set del giovane talento Herva, con la sua techno frammentata e geniale, uscito lo scorso febbraio con l’album Hyper Flux sulla storica etichetta Planet Mu; la performance dal vivo di Dukwa, dopo il successo dell’esordio, Shattered In A Thousand Pieces, pubblicato in primavera sulla label Numbers di Jackmaster; lo show audio-visuale del duo Hertz Collision, che miscela design e architetture sonore; la selezione a cura del cofondatore della Sublunar Records, Scihari, con la sua dance energica; il live con i sintetizzatori modulari di Dunk, alter ego di Emanuele Pierattini; i ritmi caraibici di Juniah P, della Banpay Crew.

“Organizziamo molti eventi durante l’anno, ma questo è quello a cui teniamo di più in assoluto, dove la nostra passione per la musica si unisce alla solidarietà per il territorio e la musica diventa un vero e proprio strumento sociale, oltre che culturale” commenta Edoardo Cantarella, tra i fondatori di Autentica . “Ritorniamo anche questo Natale per dar vita a qualcosa di speciale e vero, uniti insieme per rappresentare l’anima della musica ed il nostro territorio. Questa è Firenze Sud, che quando vuol si fa sentire”.

L’evento è organizzato da Autentica con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli per l’Ospedale pedriatico Meyer, con il sostegno di GB Audio service audio e luci – Firenze, El-PavoReal, Tipografia Il Bandino, Novaradio Città Futura, Eurobevande e Gruppo Commercianti Grassina.