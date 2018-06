Museo del tessuto di prato presenta The Contemporary Chinese Fiber Art

Dal 27 giugno fino al 27 settembre 2018 il Museo di Tessuto di Prato ospita l’unica tappa italiana di The Contemporary Chinese Fiber Art , una mostra di arte tessile cinese.

La mostra, allestita all’interno delle due grandi sale espositive del primo piano, presenta per la prima volta al pubblico italiano un’accurata selezione di opere di fiber art, espressione dei venti migliori istituti e scuole d’arte cinesi tra cui l’Istituto di Ricerca dell’Arte del tessuto dell’Accademia Nazionale Cinese di Pittura, l’Accademia di Arte e Design della Tsinghua University, l’Accademia di Belle arti Cinese e l’Accademia di Belle Arti di Tianjin.

Le trenta opere esposte esprimono da diverse prospettive la visione che questi artisti, alcuni già affermati in patria altri giovani promettenti studenti accademici, hanno della storia e della cultura cinese, testimoniando gli straordinari progressi che l’arte tessile ha avuto negli ultimi anni in questo paese.

Gli artisti presenti in mostra hanno partecipato con le loro opere alle varie edizioni della “Biennale Internazionale di arte tessile da Losanna a Pechino” che dal 2000 è l’appuntamento più importante e influente a livello mondiale per tutti gli artisti che lavorano con la materia tessile.

Lana, seta e cotone diversamente manipolati secondo la sensibilità dei vari artisti, si uniscono a materiali di diversa composizione: carta, cera, metallo e bambù, per dare luogo ad oggetti tridimensionali che come delle vere e proprie sculture si ergono negli spazi del Museo oppure calano dall’alto come veli leggeri che fluttuano nello spazio.

Quella al Museo del Tessuto è la prima tappa italiana di un tour mondiale che ha già toccato dieci paesi tra cui Stati Uniti, Brasile, Australia, Europa e Messico.

“Siamo contenti che il nostro Museo sia entrato a far parte di questo tour che da anni sta facendo conoscere l’arte tessile cinese in tutto il mondo”, afferma il Presidente della Fondazione Francesco Marini.

“Crediamo inoltre fortemente che questa possa essere l’occasione per avvicinare la comunità cinese locale alla vita del Museo e per tale motivo condividiamo con entusiasmo l’idea degli enti organizzatori che l’arte possa essere un ottimo strumento di promozione e cooperazione tra Cina ed Italia”

La mostra è organizzata dall’Accademia Nazionale Cinese di Pittura, dall’Accademia di Arte e Design della Tsinghua University, e realizzata dall’Istituto di arte del tessuto della Facoltà di Arte Pubblica dell’Accademia Nazionale Cinese di Pittura e dall’Associazione degli Artisti Cinesi in Italia.

The Contemporary Chinese Fiber Art fa parte del programma governativo di scambi culturali con l’estero del Ministero della Cultura del governo cinese.