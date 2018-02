Musei: freno direttori stranieri da Consiglio di Stato

“Davvero difficile fare le riforme in Italia. Dopo 16 decisioni del Tar e 6 del Consiglio di Stato, quest’ultimo cambia linea e rimette la decisione sui direttori stranieri dei musei all’adunanza plenaria. Cosa penseranno nel mondo? ” Commenta così la sentenza pubblicata oggi dalla sezione sesta del Consiglio di Stato , su Twitter, il ministro di Beni culturali e Turismo Dario Franceschini.

Lo storico dell’arte Tomaso Montanari ha sottolineato: “Non si possono, per la fretta degli annunci e della propaganda, costruire riforme con le fondamenta di sabbia. E’ un problema di competenza le riforme vanno fatte per bene e questo a prescindere dalle scelte”. E su twitter risponde al ministro Franceschini: “Penseranno che Franceschini, come la Boschi e la Madia, non è capace di scrivere una riforma che stia in piedi. La fretta, la propaganda, l’ideologia del nuovismo portano a costruire case con fondamenta di sabbia. I veri incompetenti sono i ministri scelti da Renzi”.