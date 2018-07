MusArt Festival presenta Baustelle in concerto a Firenze

Prosegue il tour estivo per la band di Francesco Bianconi che porterà in piazza Santissima Annunziata “L’amore e la violenza vol. 2”. Appuntamento martedì 17 luglio a partire dalle 21.15

Il tour dei Baustelle “L’amore e la violenza vol. 2” prosegue. Il tour estivo prevede una scaletta diversa rispetto a quella presentata nei club, con l’inserimento di alcune novità e sorprese. Accanto alle canzoni dell’ultimo album troveremo sequel di successo de “L’amore e la violenza” uscito lo scorso anno. Sfileranno inoltre i classici del repertorio che ha da tempo reso i Baustelle una delle band di riferimento nel panorama nazionale.

Sul palco, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), ci saranno Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).

Martedì 17 Luglio 2018 orario di inizio 21:15, MusArt Festival, Piazza SS. Annunziata – 50121 – Firenze. I bambini sotto i 4 anni di età entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto ad occupare un posto a sedere

Prezzi:

1° settore platea € 35,00 + d.p

2° settore platea € 28,00 + d.p

3° settore tribuna € 22,00 + d.p

Gold Package 1° Sett. (cena, ingresso Museo Innocenti) € 94,75 + d.p INFO