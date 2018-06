Muore 52enne schiacciato da trattore, terzo incidente in una settimana

Stava lavorando a bordo di un trattore in un campo di sua proprietà quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato, senza lasciargli scampo.

E’ morto così un cinquantaduenne di Larciano (Pistoia): l’allerta alla centrale operativa del 118 è arrivata verso le 11 di questa mattina, ma i sanitari, intervenuti sul posto assieme ai carabinieri e agli ispettori di medicina del lavoro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’incidente si è verificato nella frazione di Cecina. Si chiamava Daniele Bartolini, 52 anni, e residente a Serravalle Pistoiese (Pistoia), l’agricoltore morto stamani, intorno alle 11.00, mentre era intento a trinciare l’erba a bordo di un trattore in un terreno agricolo. Il terreno, a Larciano (Pistoia), è di proprietà di un’altra persona, e non del 52enne come comunicato in precedenza. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Jacopo di Pistoia per gli esami che saranno disposti dall’autorità giudiziaria.

Anche a Giuncheta nel comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo), un 73enne è morto schiacciato da un trattore. Fernando Epicarni, 73 anni stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando, per cause da accertare, il mezzo si è rovesciato schiacciando il 73enne. Inutili i soccorsi del 118 per l’ uomo non c’è stato niente da fare. Sul posto i carabinieri per accertamenti.

A Malva, nel comune di Loro Ciuffenna (Arezzo), è morto schiacciato dal trattore mentre stava lavorando in un terreno. È accaduto intorno alle 16.00. L’uomo, 62 anni, residente in zona era alla guida del trattore, quando per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato finendo per schiacciare il 62enne. Sul posto è arrivato il 118 ma per l’uomo non c’era più niente da fare. Ai carabinieri il compito di chiarire la dinamica dell’incidente.