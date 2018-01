Muore 31enne su Fi Pi Li, auto ribaltata

Una persona ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4.30 sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel territorio comunale di Montelupo Fiorentino (Firenze), in direzione del capoluogo.

Un automobilista di 31 anni, residente a Calenzano (Firenze), ha perso il controllo della sua auto, una Dacia duster. La vettura è sbandata e, dopo aver urtato il guardrail, si è cappottata prima di finire la sua corsa capovolta dopo aver strusciato sul tetto per diverse decine di metri. Il conducente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato sbalzato più

volte all’interno dell’abitacolo. Sul posto anche i vigili del uoco che lo hanno estratto dalle lamiere.

Il personale del 118 ha tentato invano di rianimare l’automobilista che era solo a bordo. E’ intervenuta la polizia stradale di Empoli, insieme a pattuglie di Pisa e Prato, per

ricostruire la dinamica dell’incidente. La superstrada è rimasta chiusa in direzione Firenze per quasi 5 ore.