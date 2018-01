Mugnai (FI), candidato Siena M5S voleva fare sindaco con noi

Stefano Mugnai, coordinatore di Forza Italia in Toscana, racconta che Leonardo Franci, candidato del M5s nel collegio di Siena per la Camera dei deputati, voleva candidarsi a sindaco di Montevarchi per il centrodestra nel 2016. Il segretario toscano di Lega Nord, Manuel Vescovi: “Ha parlato di economia con Borghi”.

“Leonardo Franci lo conosco, voleva candidarsi a sindaco di Montevarchi per il centrodestra nel 2016: riflettemmo bene, poi candidammo Silvia Chiassai e facemmo bene, perché abbiamo vinto”. Così Stefano Mugnai, coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, parla del candidato M5s nel collegio di Siena per la Camera dei deputati (contro il ministro Piercarlo Padoan e l’economista leghista Claudio Borghi). “Nella riflessione c’era anche il fatto che la volta prima aveva preso solo 14 preferenze, non un buon viatico per candidarsi a sindaco”, ha aggiunto Mugnai, valdarnese come Franci (uno proprio di Montevarchi, l’altro di Pergine Valdarno), ricordando che Franci si era candidato a consigliere comunale nella lista civica di centrodestra ‘Prima Montevarchi’ alle comunali del 2011 e prima ancora in un’altra civica di centrodestra nel 2009 a Bucine, riportando in quel caso 21 preferenze.

Franci risulta poi essere stato iscritto alla Lega nord nel 2017: lo conferma il segretario toscano Manuel Vescovi. Quest’ultimo spiega poi che “è venuto nei nostri uffici in Consiglio regionale, per partecipare all’attività del gruppo, portare delle idee. Ha incontrato anche Claudio Borghi, hanno parlato di economia”.