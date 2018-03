Mugello, Nardella: migliorare viabilità verso circuito

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che è anche presidente della Città metropolitana, prendendo parte oggi alle premiazioni del Ferrari Challenge, le gare per

“E’ un nodo da sciogliere quello della viabilità e delle infrastrutture” intorno all’autodromo del Mugello, “è necessario che la Regione Toscana, prima di tutto, e gli altri enti diano il massimo per facilitare l’accesso a questo circuito che in certi momenti, come per esempio in occasione del Motomondiale, è davvero complicato”. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che è anche presidente della Città metropolitana, prendendo

parte oggi alle premiazioni del Ferrari Challenge, le gare per vetture del Cavallino disputate nel week end sul circuito di Scarperia. La questione riguarda i modi per raggiungere

l’autodromo, un problema a causa della mancanza di viabilità adeguata, specie in occasione dei grandi eventi sportivi.

“Dire autodromo del Mugello significa dire Firenze e Toscana – ha aggiunto Nardella – cioè quanto di più straordinario possa sognare un appassionato di motori: venire qui a divertirsi e avere anche l’occasione di vivere le bellezze e le attrazioni di questi territori”, ma “non dobbiamo pensare che strutture come questo autodromo siano scontate; ce le dobbiamo guadagnare ogni giorno e quindi il tema della viabilità non solo da tutta la provincia ma in generale da tutto il territorio regionale è a tutt’oggi un problema non risolto che va affrontato con la massima determinazione. Noi sindaci siamo pronti a fare la

nostra parte, ma è necessario che ognuno faccia la sua”.

Sulle gare Ferrari, Nardella ha detto che per lui è “un grande onore essere qui a premiare i vincitori del Ferrari Challenge”. Nardella è salito sul podio per consegnare i trofei

ai vincitori della Coppa Shell. “Credo che sia una delle manifestazioni di punta – ha aggiunto – che accende i riflettori non soltanto sull’autodromo ma anche su tutto questo

territorio e su Firenze, nel segno della Ferrari che è uno dei simboli del made in Italy per eccellenza. E poi questo è stato un weekend colorato di rosso in tutti i sensi con la vittoria e

la doppia presenza sul podio in Australia del piloti Ferrari è una grande soddisfazione, la gioia negli occhi di tutti i ferraristi si è vista anche qui al Mugello”.