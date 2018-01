M5S e Forza Italia schierano i candidati in Toscana

I due partiti di opposizione hanno stilato la lista definitiva dei nomi per la sfida con il Partito Democratico. Spiccano i nomi dell’ex procuratore capo di Firenze Ubaldo Nannucci per i pentastellati e di Massimo Mallegni per la destra.

Si apre con una sorpresa la lista dei candiati ai collegi uninominalei toscvani svelata stamattina da Di Maio: a Prato verrà candidato Ubaldo Nannunnci, ex capo della procura della repubblica di Firenze ed ex presidente dell’Anpi. Matteo Renzi vedrà opprsi Nicola Cecchi per il Senato: è il figlio di Felice Cecchi, storico esponente della Dc. Ad Empoli i pentastellati decidono di sfidare Lotti con la nomina dell’ex poliziotto e sindacalista Renato Scalia.

Il nome di Nannucci è inaspettato: non più di un anno fa rassegnò le dimissioni da presiedente dell’Anpi. Le sue posizioni contro l’Islam e la cultura islamica sono sempre state forti, secondo Nannucci l’Occidente “si rifiuta di vedere che la dottrina islamica è incompatibile con i principi di libertà e di parità fra uomini”.

“Per ingraziarceli, gli concediamo moschee, nelle quali le donne non sono ammesse e dove non si sa cosa si insegna. È il nostro atteggiamento di timore che ci rende accomodanti sul piano dei principi, e pavidi nel pretendere chiarezza da coloro che si dicono fedeli a questa religione; che è quella in nome della quale si commettono stragi di “infedeli”, orrende violenze sulle donne non mussulmane, e torture su coloro che non conoscono il corano. Avete visto cortei musulmani contro queste stragi?”

Per il MoVimento confermato anche iol nome che circola da tempo nei corridoi della politica: quello del comandante De Falco, l’uomo che richiamò all’ordine il capitano Schettino durante la tragedia della Costa Concordia.

A destra i nomi che erano stati fatti filtrare hanno trovato conferma: Giorgio Silli nel collegio Camera di Prato, Felice Maurizio D’Ettore Camera Arezzo, Deborah Bergamini nel collegio Camera di Massa Carrara l’imprenditore delle cartiere Maurizio Carrara Camera Pistoia. Per il Senato Stefania Scarpati nel collegio uninominale di Sesto Fiorentino, Massimo Mallegni nel collegio cinque di Lucca e Roberto Berardi nel 7 di Livorno.

Giovanni Donzelli e Letizia Giorgianni guidano le liste del proporzionale di Fratelli d’Italia in Toscana per la Camera: il capogruppo in Consiglio regionale e la presidente dell’Associazione vittime del Salva-banche sono al numero 1 e 2 per i collegi Toscana 2, 3 e 4, e al numero 2 e 3 (dietro la milanese Paola Frassinetti) nel collegio 1 (Prato, Pistoia, Lucca, Massa). I parlamentari uscenti Achille Totaro e Giovanna Petrenga sono capilista rispettivamente del collegio Toscana 1 e Toscana 2 per il Senato.

Tre i collegi uninominali toscani nei quali il centrodestra sarà rappresentato da FdI: Giorgianni correrà per la Camera nel collegio uninominale di Firenze-Novoli-Peretola, Riccardo Zucconi correrà per la Camera a Lucca e Patrizio La Pietra al Senato a Pistoia. “Come annunciato da Giorgia Meloni abbiamo premiato il merito – sottolinea il coordinatore regionale di FdI Francesco Torselli – fra chi si è guadagnato la candidatura con le battaglie in Consiglio regionale, chi ha ben operato da parlamentare e chi brilla come amministratore locale”.