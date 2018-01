Movida Firenze: 200 multe per sosta vietata Oltrarno nel week end

I controlli sono stati effettuati con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche in dotazione ai vigili urbani: tutti i verbali emessi sono stati infatti elevati con lo ‘”street control’.

Giro di vite della polizia municipale a Firenze contro il parcheggio selvaggio nelle ore della movida. Sabato sera sono stati 185 i veicoli multati in l’Oltrarno e nella zona di piazza Ferrucci perché trovati in divieto di sosta o parcheggiati in modo irregolare. I controlli sono stati effettuati con l’utilizzo delle apparecchiature elettroniche in dotazione ai vigili urbani: tutti i verbali emessi sono stati infatti elevati con lo ‘”street control’. L’apparecchio, posizionato all’interno dei mezzi della polizia municipale, è capace di scattare due foto in contemporanea: una all’ambiente mostrando quindi l’infrazione compiuta e l’altra specifica sul numero di targa. La foto scattata, spiegano i vigili urbani, è prova inconfutabile dell’infrazione e quindi la multa viene successivamente notificata direttamente al proprietario del veicolo. Dall’inizio dei controlli, nel novembre scorso, sono stati 1.127 i veicoli multati nelle due zone.