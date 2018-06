MotoGP, Mugello: Michele Pirro trasportato a Careggi dopo caduta

Il pilota Ducati Michele Pirro è stato trasportato all’ospedale di Careggi a Firenze in elicottero per effettuare una serie di esami fra i quali una Tac e una risonanza magnetica.

Dalle prime informazioni che giungono dal centro medico dell’autodromo del Mugello, Pirro, apparso cosciente, muove gli arti e non ricorda niente. Gli è stato riscontrato un trauma cranico e dovrà essere verificato un probabile problema ad una spalla.

La caduta è stata causata dal bloccaggio della ruota anteriore in fase di frenata. Il pilota è stato proiettato in aria prima di ricadere con i piedi sull’asfalto, poi ha finito la sua corsa nella ghiaia della via di fuga. Ancora da capire se si sia trattato di un errore del pilota o di un guasto alla sua Ducati.