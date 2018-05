MotoGP, Sindaco Scarperia: “i parcheggi temporanei sono indispensabili”

E’ la risposta del Sindaco Federico Ignesti alle polemiche dei giorni scorsi sui parchggi temporanei a Scarperia per il Moto GP.

In attesa della gara internazionale di motociclismo Gran Premio d’Italia Oakley di domenica prossima a Scarperia e con riferimento alle polemiche apparse sulla stampa e sui social il Sindaco Federico Ignesti dichiara che “i parcheggi temporanei per la sosta delle auto e delle moto sono indispensabili per l’accoglienza dei tanti visitatori che arrivano a Scarperia per assistere all’evento sportivo più atteso dell’anno per gli amanti dei motori e senza la consueta disponibilità di tutte le aziende del territorio e dei privati che mettono a disposizione i loro terreni per destinarli a parcheggio per qualche giorno mancherebbero le premesse per lo svolgimento del Moto GP al Mugello”.

E’ importante quindi, prosegue il Sindaco, “che tutti, ma proprio tutti, compreso chi è stato oggetto delle polemiche di stampa, prosegua con la solita disponibilità a collaborare e a dare un contributo per migliorare l’accoglienza legata al Motomondiale. Il nostro è un comune di medie dimensioni che in questa settimana si trova esposto ad una visibilità internazionale che supera i 400 milioni di telespettatori.

Per noi è fondamentale rispondere positivamente a questa attenzione sia in termini ricettivi che organizzativi, con una particolare attenzione alla sicurezza e alla viabilità e al decoro urbano, oltre all’allestimento di eventi di promozione territoriale. In proposito ringrazio anticipatamente la disponibilità della popolazione a tollerare qualche disagio e rivolgo un particolare ringraziamento a tutti coloro che si adoperano per la migliore riuscita dell’evento (Associazioni, Volontari, Istituzioni, Forze dell’Ordine, Polizia Municipale dell’Unione, Prefettura e Questura, il Servizio per il soccorso sanitario, il coordinamento di Mugello Circuit e tutti i dipendenti comunali).”