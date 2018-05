Mostra fotografica AIDAI: storie sull’impulsività e la riflessione

80 opere di bambini e adolescenti toscani in mostra a Firenze fino al 4 giugno: si tratta delle foto presentate a un concorso, ideato e realizzato per facilitare i processi di integrazione attraverso la creatività.

La mostra fotografica esposta al “Caffè letterario” delle Murate, in Piazza delle Murate, a Firenze, è il risultato del concorso fotografico “D’impulso!” per bambini e ragazzi promosso dall’Associazione Italiana Disturbi di Attenzione e Iperattività (AIDAI) regione Toscana, con il sostegno di numerose associazioni, cui hanno preso parte le scuole toscane dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado.

Ma le foto sono solo il punto di partenza per raccontare storie sull’impulsività e la riflessione con l’obiettivo diffondere la conoscenza e le buone pratiche per il benessere di bambini e famiglie con disturbi da deficit dell’attenzione e iperattività.

I bambini/ragazzi hanno fotografato elementi vegetali dei colori compresi nella gamma del rosso dall’arancione al viola (es. frutta, verdura, foglie, fiori) la cui forma o le cui sfumatura possano ispirare un collegamento con il concetto di impulsività. Al fine di rendere più comprensibile l’immagine, è possibile creare una seconda immagine e aggiungere sulla foto alcuni particolari che ne chiariscano il significato. Sulla base dell’immagine fotografata, hanno prodotto una breve storia ispirata al tema dell’impulsività oppure al suo contrario: la riflessione.

Il bando di concorso ha coinvolto i bambini e i ragazzi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado della regione Toscana: sono state svolte attività sia in aula che all’aperto e il progetto e la premiazione sono stati sostenuti da: Associazione Dynamo Camp Onlus, Treexperience, Museo della Scienza Galileo, Pingu’s English, Redglove, Parpignol, Asmodee, Erickson, Giokit, Giunti Scuola, Libriliberi, Il Mulino, AsiniAmo, Maneggio Granducato. Centro Ippico Granducato Associazione Sportiva Dilettantistica, A spasso con ciuchino.

L’Associazione Italiana Disturbi dell’Attenzione e Iperattività (Aidai) regione Toscana è un’associazione di promozione sociale che si occupa prevalentemente di diffondere la conoscenza e le buone pratiche per il benessere di bambini e famiglie con Disturbi da Deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD). Potete trovare maggiori informazioni sul sito www.aidaiassociazione.com oppure sulla pagina FB di AIDAI Toscana.

Con il concorso AIDAI Toscana cerca di estendere la riflessione sui processi di autoregolazione su una popolazione più ampia, premessa indispensabile per una positiva integrazione.

Il concorso, che durerà fino al 3 giugno, ha avuto una grande risposta tra i bambini e ragazzi toscani: sono pervenute circa 80 opere, elaborate in modalità collettiva o individuale. Venerdì 1 giugno dalle ore 18:00 alle 20:00 saranno invitati tutti i bambini che hanno partecipato, accompagnati dai loro genitori e insegnanti.

La mostra, patrocinata dal Comune di Firenze, è la parte conclusiva di un progetto che promuove la consapevolezza dell’agire attraverso le immagini e la fantasia, il concorso fotografico “D’impulso”: le finalità del progetto sono state quelle di promuovere una riflessione attiva sul tema dell’Impulsività; l’intento è quello di stimolare bambini, ragazzi, insegnanti e genitori a riflettere sul concetto di impulsività, e relativi processi di osservazione e la creatività.

Il piacere di osservare, la virtù del cercare, l’abilità dell’immaginare, e così fotografare frutta verdura e in generale i vegetali che sono intorno a noi in maniera diversa: non solo fermarsi ad osservare il contesto alimentare e naturale, ma immaginare come possa trasformarsi.