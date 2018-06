Morta a Firenze la giornalista Wanda Lattes

E’ morta ieri sera nella sua casa a Firenze la giornalista fiorentina Wanda Lattes. Era nata nel 1922 da una famiglia ebraica, colpita poi dalle leggi razziali. Fece anche parte della Resistenza.

Nel 1945 il matrimonio con Alberto Nirenstein, polacco della brigata ebraica, da cui avrà le tre figlie Fiamma, Simona e Susanna.

Come giornalista inizia a lavorare nel 1949 al Nuovo Corriere con Romano Bilenchi, passando poi al Giornale del Mattino e negli anni Sessanta alla Nazione, scrivendo soprattutto di arte e cultura. E’ stata corrispondente del Corriere della Sera e ha scritto fino a qualche mese fa sul Corriere Fiorentino che aveva contribuito a fondare.

“Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di una donna coraggiosa, una giornalista attenta e puntuale che ha sempre saputo concentrare sulla sua città un attenzione non provinciale, aiutando tutti noi a sentirci parte di un universo più grande. Wanda Lattes è stata una voce autorevole che ha raccontato la realtà con gli occhi attenti di chi, nella curiosità e nel rigore professionale, trova la chiave necessaria per il proprio impegno civile”, lo scrive in una nota la deputata fiorentina Pd, Rosa Maria Di Giorgi. “Dalla giovinezza partigiana alla brillante carriera, Wanda ha sempre mantenuto quella passione che ne ha fatto, pur nella riservatezza, una figura centrale del giornalismo e della cultura del nostro Paese. Alla famiglia ed a tutti i suoi cari le mie più sentite condoglianze”.