 Moro: procura Firenze apre fascicolo su parole Balzerani

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo conoscitivo sulle parole dell’ex Br Barbara Balzerani al centro sociale Cpa-Firenze sud il 16 marzo scorso dov’era stata invitata per la presentazione del suo ultimo libro in concomitanza con l’anniversario del sequestro di Aldo Moro.

Lo si apprende da fonti inquirenti. Balzerani aveva anche detto che “fare la vittima è diventato un mestiere”. Il fascicolo non ipotizza nessun reato ma accoglie una relazione informativa redatta dalla Digos sull’evento al Cpa.Sempre su questo fatto, su vari media, Lorenzo Conti, figlio del sindaco di Firenze Lando Conti ucciso dalle Br nel 1986, ha annunciato l’intenzione di querelare l’ex brigatista.

Solidarietà al Centro popolare autogestito Firenze sud – Cpa Fi-sud – è stata espressa da Potere al popolo e dal Partito comunista di Firenze, dopo la risoluzione votata ieri dal Consiglio comunale con cui si invita l’amministrazione a sgomberare l’edificio occupato da anni dal centro sociale. “Sarebbe stato un atto di cautela e di buon senso da parte della maggioranza consiliare quello di evitare facili strumentalizzazioni del quarantennale del rapimento Moro” afferma in una nota Potere al popolo che aggiunge: “Sono anni che la destra, nelle sue varie anime, chiede lo sgombero del Cpa” e “ci pare assurda la reattività con cui si è accolto l’ennesimo pretesto della destra”, “avremmo voluto che una reattività simile si fosse dispiegata su connessioni molto più semplici, l’omicidio di Idy Diene e il razzismo di Pirrone ad esempio”. “Da parte nostra – conclude -, crediamo che il Cpa rappresenti un patrimonio della Firenze popolare, da difendere con forza”. “Non ci stupiamo dell’accaduto, infatti ormai tutto l’arco istituzionale ha abbracciato una svolta reazionaria ed aspettava solo la scusa, il passo falso, per montare ad arte un caso per poter agire ed avere il pretesto dello sgombero”, la presa di posizione del Partito comunista che “si schiera al fianco dei compagni del Cpa e si rende disponibile a qualsiasi tipo di iniziativa per contrastare” la decisione di sgomberare il Cpa.