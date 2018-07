Moda: Firenze ‘città delle fragranze’ a settembre

Firenze diventerà ‘citta delle fragranze’, programma dedicato alla cultura del profumo, in occasione dell’evento organizzato da Pitti Immagine.

A settembre Firenze diventa la città delle fragranze: la più grande novità della 16ma edizione del salone di settore organizzato da Pitti Immagine (14-16 settembre) propone un ricco programma di eventi dedicati alla cultura del profumo che coinvolgono luoghi della città, tra percorsi olfattivi, contaminazioni e scoperte.

E’ un percorso che si snoda attraverso musei, palazzi storici e giardini, boutique del profumo, concept store e ristoranti stellati.

C’è il viaggio nella spiritualità di Filippo Sorcinelli, ideatore di Unum Parfums, che dirige il suo ottetto vocale ‘Extrait de Musique’ collegando musica e olfatto insieme alle letture dell’abate Bernardo Francesco Gianni a San Miniato al Monte. A Palazzo Capponi invece Sorcinelli fa rivivere momenti salienti del film Hannibal (alcune scene furono girate in quelle sale) nel corso della presentazione della sua ultima creazione. Olfattorio presenta ‘Inflorescent – Perfume in Art’ alla Stazione Leopolda e a Villa Favard, mentre a Villa Bardini va in scena l’incontro ‘All’inizio era il profumo’ con Aldo Nove, scrittore ed esperto di fragranze.

Campomarzio70 inaugura il suo nuovo punto vendita con un’esperienza olfattiva dedicata alla vaniglia (che è anche protagonista di Raw, il format della fiera dedicato alle materie prime).

Tra le novità anche la presentazione della prima indagine sulla dimensione economica del settore in Italia e in Europa, grazie a un osservatorio economico promosso da Pitti Immagine e condotto da HermesLab in collaborazione con il Centro ModaCult dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano.

In occasione di questa edizione, Pitti Immagine pubblica ‘Le Vie delle Fragranze’, la prima mappa dei negozi e delle boutique dedicati alla profumeria artistica nelle città di Firenze e Milano.