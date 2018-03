Mirabassi, Renzetti, Taufic Trio in “Correnteza”… sulle orme di Jobim per la chiusura di stagione del Pinocchio.

“Correnteza” è in portoghese la corrente del fiume ed è il titolo di un bellissimo brano di Tom Jobim. È successo per caso che sulle note di questo brano sia avvenuto il primo incontro di questi tre musicisti, amanti e profondi conoscitori dell’universo musicale brasiliano. E sembra che l’incontro musicale di Cristina, Roberto e Gabriele, tre storie personali diversissime, possieda quella naturale ineluttabilità di chi viene trascinato dalla corrente dello stesso fiume. Così è nata anche l’idea di lavorare insieme sul repertorio di uno dei più grandi compositori del secolo scorso, Antonio Carlos Jobim, lasciandosi trasportare dalla grazia e dalla bellezza delle sue note. Il trio ha pubblicato nel 2016 per Hemiola records l’album “Correnteza” che rilegge con raffinata intensità le più celebri pagine di Jobim, ma anche di altri protagonisti del repertorio brasiliano come Bonfà, de Moraes, Mendoca, Chico Buarque.

Gabriele Mirabassi, classe 1967, fuoriclasse del clarinetto (che già da anni frequenta repertori di confine, così come dimostrano le sue prime frequentazioni del panorama jazzistico, quando a inizio anni ’90, si fece conoscere al fianco di artisti come Richard Galliano, con il quale registrò un album in duo, particolarmente riuscito, come “Coloriage”), per questa elegante chiusura del cartellone della XXIV edizione del Pinocchio Live Jazz, sabato 03 marzo 2018, alle ore 21.45 (Assoc. Vie Nuove – Viale D. Giannotti, 13 a Firenze) guida dunque un trio d’eccezione che si completa con le sei corde del suo coetaneo Roberto Taufic, originario dell’Honduras (con il quale nel 2014 ha inciso per l’etichetta “Dodici Lune” anche un altro album, sempre su repertorio brasiliano, dal titolo “Um Brasil Diferente”) e con la davvero non convenzionale voce di Cristina Renzetti, con la quale condivide le sue origini umbre.