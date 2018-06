Minacce morte a parlamentare Lega, imam Pisa condanna gesto

“Solidarietà al deputato della Ln Edoardo Ziello e condanna di “qualsiasi forma di violenza, sia fisica che verbale, senza se e senza ma”. Così in una nota l’imam di Pisa e presidente dell’associazione culturale islamica pisana, Mohammad Khalil.

Riguardo alla lettera di minacce di morte recapitata nei giorni scorsi al parlamentare presso la sede di Pisa della Lega, Khalil, leggendo la lettera sui media “è palese che non sia stata scritta da uno straniero ma piuttosto da un italiano con la volontà di apparire immigrato”.

Una missiva che a suo parere vuole anche “danneggiare la comunità musulmana pisana visto che, come potevasi aspettare, i riceventi hanno reagito contro la moschea e la comunità”.

“I musulmani in Italia, e a Pisa in particolare, non sono solo stranieri, ma anche cittadini italiani con diritto di voto. Grazie a Dio nel nostro Paese non ci sono cittadini di serie A e di serie B”. Il riferimento dell’imam è a coloro che a Pisa vorrebbero impedire la realizzazione di un nuovo centro di culto islamico:

“La comunità ha un piccolo centro di 90 mq in centro storico dove prega da più di 25 anni e da oltre 10 si rivolge a un campo sportivo del Cus per la preghiera del venerdì, proprio di fronte a dove nascerà la moschea. Non ha mai creato problemi, siamo responsabili e abbiamo da sempre ottimi rapporti con le forze dell’ordine. Siamo stanchi di vederci legati continuamente alla violenza e al terrorismo, soprattutto durante le campagne elettorali per raccattare qualche voto. Chiediamo al Presidente della Repubblica, a chi di dovere e alle forze politiche che questa violenta, diffamante campagna verso l’islam e i cittadini musulmani cessi”.