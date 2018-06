Militare aggredito a Pisa: la solidarietà di Rossi

Il presidente della giunta regionale della Toscana Enrico Rossi ha rivolto un messaggio di “pronta guarigione e solidarietà ” al militare ferito a Pisa.

Un “caro augurio di pronta guarigione” e solidarietà sono stati espressi dal presidente della Toscana Enrico Rossi al militare che martedì scorso è stato ferito a Pisa dopo essere stato aggredito da un ambulante abusivo extracomunitario nel corso di controlli nel centro storico. Solidarietà di Rossi anche all’altro carabiniere aggredito nel corso dello stesso servizio di controllo.

“Inoltre vorrei esprimere al militare ed al comando regionale il mio ringraziamento, a nome di tutta la giunta – conclude Rossi -, per l’opera svolta quotidianamente per garantire la sicurezza e la legalità per i cittadini e per il Paese”.