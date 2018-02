Migranti, Rossi: Berlusconi coerente, sempre con i fascisti

Sul proprio profilo facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana ed esponente di ‘Liberi e Uguali’, ha contestato Berlusconi per la sua linea politica sull’immigrazione: “Berlusconi acchiappavoti è coerente: sempre con i fascisti”.

“Con Fini ha fatto la Bossi-Fini che ha creato il reato di immigrazione che ha prodotto nel Paese un esercito di 600 mila clandestini, irregolari. Ora con Salvini e Meloni promette l’espulsione e il rimpatrio di tutti, un programma di deportazione di massa di essere umani, gran parte dei quali vivono e lavorano da anni nel nostro Paese senza potersi mettersi in regola a causa della Bossi Fini.”

“Insomma, Berlusconi prima crea, con i fascisti, il problema, poi sempre con gli stessi si propone di risolverlo con metodi razzisti – ha proseguito Rossi – L’unica proposta seria per affrontare il problema di 600 mila immigrati irregolari a causa della legge Bossi-Fini è quella presentata da Emma Bonino di cui io sono tra i primi sostenitori. Essa prevede un percorso di regolarizzazione attraverso il lavoro, iscrivendosi ai centri per l’impiego e ottenendo un permesso di sei mesi per la ricerca di un lavoro, o dimostrando che si ha già un lavoro. Questo percorso consentirebbe in pochi mesi di risolvere gran parte del problema senza bisogno di sanatorie, toglierebbe dall’invisibilità centinaia di migliaia di immigrati ora irregolari, aumenterebbe le entrate dell’erario con le tasse pagate da chi ora evade”.