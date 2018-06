Migranti, Nardella: in Toscana serve centro rimpatrio 

Il sindaco di Firenze: “non ci interessa l’ideologia, ci interessa il pragmatismo, e dunque ci interessa collaborare con la Regione e con il ministero degli Interni per attuare il decreto Minniti”. Pronti a confronto con Salvini

“Come sindaco sono pronto ad un confronto con il ministro dell’Interno perché anche la Toscana ha bisogno di un centro di rimpatrio per gli stranieri irregolari socialmente pericolosi”. Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, parlando a margine del congresso della Uil Toscana in Palazzo Vecchio. “Non stiamo parlando di rimpatriare le badanti o le persone che lavorano onestamente – ha spiegato – o che comunque risiedono secondo le leggi del nostro territorio. Non ci interessa l’ideologia, ci interessa il pragmatismo, e dunque ci interessa collaborare con la Regione e con il ministero degli Interni per attuare il decreto Minniti. Secondo Nardella “il decreto di Minniti-Orlando sul ripristino dei centri di permanenza e rimpatrio è molto efficace, e mi auguro che Salvini non cambi quel decreto”. Tuttavia, ha sottolineato il sindaco, “oltre al centro di rimpatrio è fondamentale una strategia di collaborazione costruttiva con tutti i paesi stranieri. Se offendiamo i paesi stranieri che si devono riprendere gli immigrati, possiamo star sicuri che gli immigrati rimarranno tutti qui in Italia”.