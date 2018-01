Meyer: dieci mila euro per sviluppare pet therapy

Diecimila euro per sviluppare ancora le attività di pet therapy nell’ospedale pediatrico Meyer.

L’obiettivo è “accendere sorrisi e portare sollievo ai piccoli pazienti con l’aiuto di dolci amici a quattro zampe guidati da conduttori professionisti”, spiega una nota dove si ricorda che recentemente il Meyer ha esteso la pet therapy anche ai piccoli pazienti con disagio psichico.

La donazione è arrivata alla Fondazione Meyer dalla Best and Fast Change di Fabrizio Signorelli. “Il ricovero di un bambino – spiega Gianpaolo Donzelli, Presidente della Fondazione Meyer – rappresenta una improvvisa e spesso dolorosa interruzione della vita quotidiana. Un inatteso venir meno dei propri punti di riferimento a cui ancorare la mente, il corpo e il cuore. L’attività di pet therapy rappresenta in questo contesto un elemento significativo del processo globale di cura per avere un atteggiamento positivo per affrontare la malattia”.