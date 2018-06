Mercatone Uno: Fiom si unisce a presidio lavoratori di Colle Val d’Elsa

Il sindacato annuncia anche che il 14 giugno, a Firenze, si terrà un incontro in Regione Toscana sulla vicenda di Mercatone Uno.

Ci sarà anche la Fiom fiorentina al presidio permanente dei lavoratori davanti al punto vendita Mercatone Uno di Colle Val d’Elsa (Siena). Lo annuncia lo stesso sindacato.

“Dopo anni di ammortizzatori sociali ancora in corso – sottolinea la Fiom Cgil in una nota -, oggi molti lavoratori rischiano di essere licenziati perché la società, che pare essere in trattativa a seguito del fallimento, per far ripartire il punto vendita non garantirà la totale rioccupazione. L’ennesimo caso di ingiustizia in cui a pagare è chi di certo non ha colpe, i lavoratori”.

“Il lavoro deve essere la priorità – aggiunge il sindacato -, perché le persone non possono farne a meno e deve tornare ad avere un ruolo centrale, oggetto di una discussione che ancora oggi in pochi fanno”.

La Fiom fiorentina chiede “al sindaco di Colle di Val d’Elsa e alle istituzioni tutte, una presa di posizione forte e non neutrale, al fine di tutelare il mantenimento di tutti i livelli occupazionali presenti all’interno del punto vendita, in questa situazione molto critica”.