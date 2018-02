Meloni (FdI): tempi maturi per vincere in Toscana

La leader di Fratelli d’Italia oggi a Pistoia: “abbiamo dimostrato che non esistono delle roccaforti di un’idea politica, esistono buone proposte, esistono proposte concrete per i cittadini da contrapporre a ideologie trite e ritrite che stanno fuori dal tempo e dalla storia”

“Siamo a Pistoia dove il centrodestra vince per la prima volta con Alessandro Tomassi dopo 70 anni, mi pare che lo dicano già le scorse elezioni amministrative che i tempi sono maturi per risultati vincenti anche in Toscana”. Lo ha detto Giorgia Meloni, oggi a Pistoia, per un’iniziativa elettorale, dopo essere stata stamani a Pisa e prima di raggiungere Firenze.

“Pistoia per noi ha già dato enormi soddisfazioni – ha aggiunto la leader di Fratelli d’Italia – qui abbiamo presentato un candidato sindaco giovane, capace, di esperienza, in grado di dialogare con tutti, abbiamo dimostrato che non esistono delle roccaforti di un’idea politica, esistono buone proposte, esistono proposte concrete per i cittadini da contrapporre a ideologie trite e ritrite che stanno fuori dal tempo e dalla storia. Quello che è accaduto a Pistoia con il sindaco Tomasi è la proposta di Fdi, la proposta di buon governo che oggi vogliamo portare al governo della nazione e lo facciamo proprio raccontando l’esperienza dei nostri sindaci, perché Fdi è soprattutto una forza di governo”.