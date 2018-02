Matti delle Giuncaie + Quartiere Coffee in concerto alla Flog

Sabato 3 febbraio per il Saturday Rock Fever un doppio concerto per l’Auditorium Flog di Firenze con Matti delle Giuncaie + Quartiere Coffee in concerto. Sconto €. 7,00 per i soci del Controradio Club e in prevendita!

Dieci anni di concerti Matti e un doppio CD live! Ritornano I MATTI DELLE GIUNCAIE dopo un mese di tour in Canada. Dall’inizio dell’estate fino a novembre 2017 I MATTI DELLE GIUNCAIE hanno registrato i loro concerti, in gran segreto e con il piglio di chi la sta per fare grossa, partorendo a febbraio 2018 il loro primo CD live, anzi due. Un doppio CD dal titolo “Matti Live” a coronare dieci anni di storia della band maremmana, dalla fondazione ad oggi, quasi un best of che raccoglie i brani culto della carriera dei quattro musicisti lanciati da Enrico Erriquez Greppi; la storica voce della Bandabardò è infatti presente nel nuovo doppio CD insieme a tanti ospiti, tra cui Francesco Fry Moneti dei Modena City Ramblers. Rientrati a fine novembre da una lunga tournée in Quebec (sedici date!), I MATTI DELLE GIUNCAIE ripartono per il tour italiano proprio il 3 di febbraio dall’Auditorium Flog W Live di Firenze, per un giro che li toccherà varie tappe su e giù per lo Stivale. Il nuovo concerto, come del resto anche il doppio CD live, vuole omaggiare il pubblico, i fan, la grande famiglia cresciuta con loro in questo decennio e che fedelmente ha presenziato ad ogni occasione importante per i quattro MATTI. Dall’Italia fino alla Francia e la Germania passando dal Canada, i sostenitori dei MATTI hanno sempre apprezzato la genuinità del loro messaggio: la musica è condivisione, non competizione.

Partendo da questa frase è nato il CD live, pieno di voci e calore umano, registrato tra Italia e Quebec, un disco a suo modo internazionale che racconta la storia di un progetto vero e italianissimo, capace di conquistare anche il pubblico oltre l’Atlantico.

In apertura i maremmani QUARTIERE COFFEE, una delle migliori Reggae band italiane: giovani, freschi, esplosivi, il loro video di “In Jamaica” ha raggiunto quasi 2.000.000 di visualizzazioni.

Segue RockTurboDance