Mattarella a studenti: credibilità magistrati sta in risposta giustizia

Il Presidente Mattarella ha detto: “La Scuola superiore ha un ruolo fondamentale perché concorre a tutelare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, la cui credibilità si fonda sulla qualità della risposta alla domanda di giustizia, e, dunque, sull’elevata professionalità dei giudici e dei pubblici ministeri appartenenti all’ordine giudiziario”.

Mattarella ha continuato: “La prospettiva, non più solo nazionale, nella quale il magistrato deve muoversi, delinea un orizzonte più ampio entro il quale realizzare la tutela dei diritti; il che vuol dire che la relativa attività di formazione ha il compito di alimentare la tradizione giuridica nazionale in una dimensione europea, al fine di assicurare che la tutela sia completa ed efficace”.

“L’attività di formazione curata dalla Scuola superiore – aggiunge il Capo dello Stato – è funzionale non solo a promuovere l’acquisizione del sapere tecnico-giuridico ma anche a favorire la maturazione di una capacità critica nella lettura della realtà sulla quale la magistratura è chiamata a intervenire”. Per Mattarella, “le linee guide dell’attività didattica svolte negli anni, ulteriormente confermate nel programma per il 2018, si muovono lodevolmente in questa direzione, valorizzando il dialogo e il confronto con soggetti ed istituzioni operanti sui temi della giurisdizione”.