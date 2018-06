Martina e Salvini a cena-evento Confcommercio di venerdì a Pisa

Ci sarà anche il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, alla cena sul Ponte di mezzo organizzata da Confcommercio Pisa e sulla quale l’annunciata presenza del ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva già suscitato polemiche.

“Anche Maurizio Martina ha confermato la sua presenza venerdì – dice Federico Pieragnoli, direttore Confcommercio Pisa. Può darsi che in questi giorni ci arrivino altre conferme, ma avere Martina e Salvini ci riempie di orgoglio, perché la loro presenza valorizza la nostra città”.

Pieragnoli spiega che Confcommercio ha invitato alla cena anche il premier Conte, il vicepremier Di Maio e i parlamentari e i consiglieri regionali pisani. “Bene che vengano a Pisa – ha proseguito – e poter offrire loro una cena sul Ponte di Mezzo per noi sarebbe una grandissima opportunità per richiamare l’attenzione sulla città e sul nostro litorale. Oggi avere le istituzioni a Pisa è una grande opportunità”.

“Confcommercio – ha concluso Pieragnoli – non si schiera: abbiamo 5.400 imprese e al nostro interno, come soci e come dirigenti, abbiamo persone di tutti i partiti. Siamo trasversali”.

Sulla presenza del ministro Salvini a Pisa è intervenuto anche l’assessore regionale al turismo, Stefano Ciuoffo presentando gli eventi della rassegna Toscana Arcobaleno d’Estate, in cui è inserita anche la cena sul Ponte di Mezzo.

“Quella del ministro degli Interni – ha detto Ciuoffo – è una visita istituzionale e la possiamo accogliere con interesse e piacere. La coincidenza con la chiusura della campagna elettorale stimola qualche dubbio, ma se il ministro ritiene di esserci ed è ben accolto. Si parla di promozione turistica e credo che in quell’ambito sia importante che un membro del governo veda quello che sappiamo fare, e magari torni fuori dalla campagna elettorale”.