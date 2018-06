Martina e Dem non parteciperanno a cena Ponte di mezzo Pisa 

Lo annunciano l’assessore toscano al turismo Stefano Ciuoffo, il consigliere regionale Pd Antonio Mazzeo (presidente della commissione costa) e il sindaco uscente di Pisa Marco Filippeschi.

Il segretario reggente del Pd Maurizio Martina, e gli altri esponenti Dem, non parteciperanno alla cena di domani sul Ponte di Mezzo a Pisa.

La cena di domani sera, spiegano, “avrebbe dovuto essere un appuntamento dedicato a parlare dello sviluppo del turismo a Pisa e in Toscana. È evidente che non è più così. L’annunciata presenza del segretario nazionale della Lega e del suo candidato a sindaco di Pisa, unite alle parole della presidente di Confcommercio che si schiera apertamente per una parte politica e contro l’altra a tre giorni dal ballottaggio, la trasformano evidentemente in un evento elettorale”.

Ciuoffo, Mazzeo e Filippeschi sottolineano che “come rappresentanti delle istituzioni, e insieme a noi anche Maurizio Martina, non possiamo dunque partecipare a un evento che ha assunto questa caratteristica, e che niente ha più a che vedere col suo obiettivo originario e per il quale sono stati spesi soldi pubblici”.