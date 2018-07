Il “film Marius” et Jeannette di Robert Guédiguian al piazzale degli Uffizi per Apriti Cinema giovedì 5 luglio, alle ore 21.30. Ingresso libero



Marius et Jeannette di Robert Guédiguian del 1997 sarà proiettato domani, giovedì 5 luglio, alle ore 21.30, presso all’arena estiva Apriti Cinema nel piazzale degli Uffizi di Firenze. La proiezione in programma è organizzato nell’ambito del premio Fiesole ai Maestri del cinema che sarà consegnato al regista Guédiguian venerdì 27 luglio al Teatro Romano di Fiesole.

Il film con l’attrice Ariane Ascaride (Francia 1997; col.; 102 min) è ambientato in un quartiere di Marsiglia, l’Estaque. Il porticciolo, le fabbriche e un cortile, abitato da facce e corpi pieni, non più giovani, segnati dalle traversie della vita ma ancora disponibilità alla vitalità. Affetto, ironia, felicità, scontri e solidarietà si inseguono in questa storia d’amore fra Jeanette, donna sola con due figli da tirar su, e Marius, guardiano claudicante di una fabbrica dismessa. Testardi e scontrosi finiranno per incontrarsi.

Il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2018 è organizzato dal Comune di Fiesole in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Toscano e la Fondazione Sistema Toscana, con la direzione artistica di Gabriele Rizza. L’autore francese diventerà “Maestro del Cinema” come prima di lui artisti del calibro di Vittorio Storaro, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni, Orson Welles, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, Wim Wenders, Theo Anghelopoulos, Marco Bellocchio, Ken Loach, Nanni Moretti e Giuseppe Tornatore, Terry Gilliam, Dario Argento, Stefania Sandrelli e Toni Servillo.

Info: http://www.comune.fiesole.fi.it/