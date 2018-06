Maltrattamento in famiglia: picchiava il padre, arrestato a Signa

Questa notte i Carabinieri della Compagnia di Signa hanno arrestato un giovane di 24 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il ragazzo, già noto alle forze di polizia, a seguito di un alterco avuto per futili motivi con il padre 48enne l’ha violentemente strattonato, insultato e minacciato di morte. Il malcapitato, stanco delle ripetute vessazioni, ha richiesto l’intervento dei carabinieri che giunti prontamente sul posto sorprendevano l’uomo in flagranza di reato traendolo in arresto. La vittima ha fatto ricorso alle cure dei sanitari che le riscontravano varie escoriazioni mentre per l’ uomo si sono aperte le porte del carcere di Sollicciano.