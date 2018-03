Maltempo: argine torrente a rischio,chiuse 2 strade a Pistoia

“L’argine del torrente Brana, dopo le ultime piene, è molto eroso” spiega l’assessore all’assetto idrogeologico e ai lavori pubblici Alessio Bartolomei.

Chiuse al traffico via Lungobrana e via del Mosino a Badia a Pacciana (Pistoia). Il provvedimento, fa sapere il Comune di Pistoia, si è reso necessario a seguito degli ultimi eventi di piena del torrente Brana, causati dalle abbondanti piogge, che hanno provocato erosioni dell’argine che costeggia le due strade che sono state chiuse: la situazione venutasi a creare non consente la circolazione dei mezzi in condizioni di sicurezza.

Per tutelare, quindi, l’incolumità degli abitanti e di chiunque percorra in auto o a piedi queste due strade, è stato necessario, si spiega, vietare il transito fino a che non saranno conclusi gli interventi di sistemazione delle sponde del corso d’acqua. “L’argine del torrente Brana, dopo le ultime piene, è molto eroso – spiega l’assessore all’assetto idrogeologico e ai lavori pubblici Alessio Bartolomei – e di conseguenza la strada costruita nell’Ottocento nell’alveo del torrente non è più sicura. Il genio civile della Regione, che ha competenza in materia idraulica, ha chiesto al Comune di vietare la circolazione nelle due strade a tutela della pubblica incolumità, provvedimento che abbiamo adottato immediatamente stamani”.