Maltempo in Toscana: prorogata allerta gialla per neve e vento

Continuano anche in Toscana le condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota, più frequenti sull’Appennino e sulle zone centrali e meridionali della regione: tendenza ad attenuazione dei fenomeni dalla sera.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto rimodulato il codice giallo emesso nei giorni precedenti per vento fino alle 20.00 di lunedì, e per neve – solo per le zone appenniniche e meridionali – fino alle 24.00 di lunedì.

Sono previsti accumuli di neve generalmente inferiori ai 2 cm in pianura, possibili su tutta la regione; fino a 10 cm nelle zone collinari e anche fino a 20-25 cm a quote di montagna. Domani, lunedì, neve a bassa quota su Appennino (versanti emiliano-romagnoli)

e Amiata. Inoltre sia oggi che domani sono previsti venti di Grecale su tutta la Toscana, anche con raffiche localmente forti: fino a 60-80 km/h sull’Arcipelago, fino a 50-60 km/h nell’interno e fino a 80-90 km/h sull’Appennino. Domenica e lunedì mari molto mossi al largo o temporaneamente agitati. Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo. Il consiglio valido per i prossimi giorni è comunque quello di tenersi informati sull’evoluzione del meteo in regione.

Deboli e locali nevicate si registrano anche sulle colline del Chianti e dell”Empolese

Valdelsa. Fiocchi anche a Pratolino. E’ quanto comunica la protezione civile della Città metropolitana di Firenze che segnala poi nevicate sui rilievi appenninici e fino a quote di

fondovalle nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio, in Mugello. Le temperature sono in diminuzione, sulla sp553 al passo del Giogo – 5,4 gradi, e questo, spiega la protezione civile, “provoca la formazione di ghiaccio sul quale anche l’utilizzo del sale non è efficace”. Rinnovato l’invito a mettersi in viaggio solo se necessario.

Fiocchi di neve anche a Cascina e nella Valdera, in provincia di Pisa.

Intanto dalle 22 di oggi divieto di circolazione ai mezzi superiori alle 7,5 tonnellate in tutta la provincia di Siena: a disporre il provvedimento è stato il prefetto. Analoga decisione

per i mezzi pesanti è stata adottata dal prefetto di Firenze per strade e autostrade del capoluogo toscano.

“E’ previsto vento forte di Grecale fino alla sera di domani – avverte il consigliere delegato alla Protezione civile della Metrocittà – Invitiamo tutti i cittadini a proteggere i propri contatori e tubazioni dell’acqua. Si ricorda l’obbligo delle dotazioni invernali e cautela alla guida”.

Dopo il nevischio della prima mattina, nevicata ”vera”, copiosa, a mezzogiorno sulle colline

di Livorno, nelle zone residenziali di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio. Il Comune di Livorno consiglia di non recarsi nelle zone collinari sopra la città se non per necessità

e, nel caso, raccomanda particolare prudenza alla guida, visto il possibile formarsi di ghiaccio in qualche tratto di strada.

A Firenze fiocchi sono caduti in piena città dopo le 13: la neve, per ora, non ha imbiancato i tetti ma si è sciolta appena arrivata a contatto col terreno.