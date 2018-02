Maltempo, Toscana: neve e gelo, codice arancione in Mugello

Codice arancione per l’Alto Mugello, per nevicate dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, giovedì 22 febbraio. Il codice giallo per neve e vento su tutto il resto della regione.

Il codice giallo per vento terminerà alle 9.00 di domattina, mentre quello per neve perdurerà fino alla mezzanotte. La sala di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze informa che sono previste nevicate fino a quote di fondovalle con accumuli abbondanti. Si attendono nevicate sui rilievi del Mugello, Val di Sieve (Firenze) e Ombrone Pistoiese-Bisenzio a quote generalmente superiori a 600 metri. Si ricorda l’obbligo dei dispositivi invernali e massima attenzione alla guida.