Maltempo: strade chiuse nel senese per ‘gelicidio’

‘A causa del fenomeno di ‘gelicidio”, ossia la formazione di lastre di ghiaccio non visibili ad occhio nudo e in maniera discontinua su moltissime strade del Senese, quando la pioggia entra in contatto col suolo, ‘alcune strade verranno chiuse in maniera precauzionale’.

Lo comunica in una nota la Provincia di Siena specificando che sono gia’ state chiuse al transito veicolare tratti della ‘Sp 14 che va da Montalcino a Sant’Angelo Scalo’, e della Sp 117 ‘da localita’ Tavernelle a Montalcino’. La riapertura avverra’ solo quando terminera’ il fenomeno meteorologico, dice la Provincia ‘invitando a utilizzare l’auto solo se necessario’ e a ‘procedere con cautela e lentamente anche laddove apparentemente le strade sembrano senza ghiaccio’.

Sempre a Siena la protezione civile del Comune sta lavorando in collaborazione con il volontariato che, tra citta’ e provincia, impegnera’ a fine giornata ‘oltre 200 volontari’,

impegnati in attivita’ di spargimento del sale e spalatura, oltre a quelle di assistenza alla popolazione. La situazione rimane critica in altre zone della regione, come a Volterra dove le scuole resteranno chiuse anche domani e dove il problema maggiore potrebbe essere proprio il ghiaccio.

In provincia di Arezzo il codice arancione per la neve restera’ in vigore fino a mezzanotte per poi essere declassato a giallo per il ghiaccio e per il reticolo idraulico minore.

Scuole aperte, invece, a Carrara (Massa Carrara) dove il codice diventa ‘giallo’, dalle ore 13 di oggi e fino alle ore 13 di domani (venerdi’ 2 marzo) per il ghiaccio e il rischio

idrogeologico del reticolo minore, e pure a Figline Val D’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta e Pontassieve, in provincia di Firenze, a Prato e a Carmignano, dove in gran parte del

territorio sta comunque continuano a nevicare. Erano rimaste aperte anche oggi quelle nei comuni di Montepiano, Vernio e Vaiano (Prato).